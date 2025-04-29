Nissan закрывает свой крупнейший завод в Китае

Основной причиной такого решения в компании называют сокращение производства моделей Ariya и X-Trail, которые собирают на этом предприятии. Известно, что годовой объём составил всего 10 тысяч единиц с момента начала работы в 2022 году. Это крайне малый показатель, особенно с учётом того, что завод способен выпускать до 300 тысяч автомобилей в год.

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Эксперты рынка называют основным фактором, обусловившим такие показатели Nissan, — жёсткую конкуренцию со стороны китайских автопроизводителей. Местные бренды лидируют, заставив иностранные компании практически выживать.

К слову, это не единственный завод Nissan в Китае, который не сумел пережить серьёзное давление. В июне прошлого года производитель закрыл свой завод в Чанчжоу — из-за скачка продаж китайских электромобилей и сокращения спроса на импортные автомобили.

Всё это происходит на фоне сообщений о рекордных убытках компании в размере более 5 миллиардов долларов по итогам финансового года.

Положение Nissan аналитики называют отчаянным, а прогноз — мрачным. В настоящее время производитель находится в режиме выживания и проводит масштабную реструктуризацию. Впереди — сокращение 9 тысяч сотрудников, закрытие заводов и оптимизация устаревшего модельного ряда. А также поиски нового партнёра, который сможет придать сил третьему по величине автопроизводителю Японии.