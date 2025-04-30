Большой GAC S7 можно купить по цене Atlas

В России снизились цены на кроссовер GAC S7, а список комплектаций расширился, пишет Quto.ru. Новые цены стартуют от 3,55 млн рублей - столько стоит Geely Atlas.

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На рынке Китая гибридный кроссовер GAC Trumpchi S7 стартовал в марте 2025 года. Длина кроссовера составляет 4900 мм, колёсная база - 2880 мм.

Модель оснащена гибридной системой, в которой ДВС объёмом 1,5 литра выполняет основную часть времени функцию генератора, но при необходимости может подключаться на высоких скоростях. Запас хода на электричестве составляет у моноприводных вариантов 115 и 205 км, версий с полным приводом - 180 км.

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Мощность системы также разнится - 392 и 501 л.с. соответственно.

Цены на S7 в России лежат в диапазоне 3 554 000 - 4 415 000 рублей. До этого россиянам предлагалась только полноприводная версия за 4 870 000 рублей, утверждает Quto.ru. Снижение стоимости объясняется укреплением рубля относительно юаня. В КНР GAC Trumpchi S7 стоит 170-224 тысячи юаней (1,9-2,51 млн рублей).