Toyota почти утроила прибыль в России

Как стало известно проекту Авто Mail из финансового отчёта российского представительства Toyota Motor, по итогам 2024 года ООО «Тойота Мотор» получило прибыль от продаж в нашей стране в размере 2,46 миллиарда рублей, что в 2,6 раза превышает показатель 2023 года, когда прибыль составила 936,8 миллиона рублей.

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За прошлый год выручка концерна составила 7,2 миллиарда рублей, что на 13,5% превышает показатель 2023 года.

Стоит напомнить, что с 2022 года Toyota не поставляет в Россию новые машины, но экспортирует в нашу страну автозапчасти в рамках сервисного и гарантийного обслуживания своих клиентов. Кроме того, производитель сохранил поддержку официальных дилеров.

В январе этого года стало известно, что Toyota не прекращала официальные продажи автомобилей в России. Об этом стало известно из официальной статистики мировых продаж производителя, которая была опубликована самой компанией с указанием России отдельной строкой. Это подтверждает, что все эти годы Toyota продолжала реализацию машин в нашей стране.

Так, в 2022 году в России было продано почти 22 тысячи автомобилей, в 2023-м — 435 машин марок Toyota и Lexus. В 2024 году на российском рынке было реализовано 20 машин, что на 95% меньше, чем в предыдущем году. Отмечается, что в декабре прошлого года в России была продана только одна официальная Toyota, которая также вошла в статистику 2024 года.