«Автотор» запускает новую автомобильную марку Eonyx

Бренд создан калининградским заводом «Автотор» и предназначен для электрокаров, которые предприятие будет производить совместно с восточным партнером — каким именно, не уточняется. В пресс-службе «Автотора» рассказали, что модели марки Eonyx относятся к категории L7 (тяжелые квадрициклы/вуатюретки), а использовать их планируется в городских службах, сервисах доставки, на промышленных территориях и в аэропортах.

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На конвейер «Автотора» встанут две модели Eonyx, которые в настоящее время проходят процедуру сертификации. Обе будут включены в программу глубокой локализации и адаптированы для эксплуатации в российском климате. В электрокарах будут компоненты (включая критически важные) калининградского производства — а именно электродвигатели, инверторы, редукторы, электронные системы, аккумуляторные батареи и другие.

Премьера моделей Eonyx намечена на второй квартал 2025 года. Первые экземпляры уже выпускаются на одной из линий в опытно-производственном цехе «Автотора», а в течение года их сборку наладят на новом заводе компактных электромобилей, который в настоящее время готовится к запуску. Там будет использована роботизированная линия на базе AGV-платформ, автоматизированная линия сварки и окраски каркасов и панелей кузовов. Проектная мощность новой площадки составит 50 тысяч машин в год.

Как сэкономить на ТО

Параллельно «Автотор» занимается проектом создания собственного электромобиля на «технологически независимой российской платформе». Запуск пилотного производства также намечен на 2025 год. Эта модель получит название A1 и будет продаваться под уже существующей маркой «Амберавто». Сейчас «Автотор» находится на этапе технологических испытаний отдельных узлов и элементов конструкции.