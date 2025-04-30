На продажу выставили "девятку" в музейном состоянии

В Санкт-Петербурге частный продавец выставил на реализацию ВАЗ-21093i, выпущенный в 2001 году. Автомобиль прекрасно сохранился и имеет небольшой пробег - всего 5,2 тысячи км.

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Владелец сообщил очевидное: "Таких больше не делают", отметив, что автомобиль находится в музейном состоянии. Это означает, что голубой хэтчбек находится полностью в заводской комплектации, за исключением технических жидкостей, дворников и, вероятно, АКБ. Также отмечается, что никакого тюнинга, даже установки локеров, не производилось.

Небольшой пробег объясняется редкой и только летней эксплуатацией.

Под капотом - 72-сильный 8-клапанный двигатель объёмом 1,5 литра с инжекторной системой подачи топлива. В паре с ним работает обычная "воющая" вазовская "пятиступка".

Назначенная цена - 1 500 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о появлении в продаже идеального ВАЗ-2107 2010 года за 590 000 рублей.