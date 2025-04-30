Ford отзывает 289 944 автомобиля

Первый отзыв касается 128 889 внедорожников Ford Bronco.

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Проблема – в неисправной работе системы кругового обзора, что может привести к столкновению. Вторая отзывная кампания затрагивает 160 729 машин Ford F-250, F-350, F-450 и Expedition 2015 года выпуска, а также модели Lincoln Navigator и MKC. Эти автомобили могут отображать искаженное или пустое изображение с задней камеры.

Третий отзыв касается новых Ford F-150 2025 года. У 326 экземпляров на приборной панели отсутствует предупреждающая наклейка, касающихся подушек безопасности.

Напомним, что рынок люксовых машин с пробегом вырос за первый квартал. Chery планирует усилить свои позиции в Европе.