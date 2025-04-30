В Россию пришли первые «официальные» кроссоверы Li Auto

Апрель стал первым месяцем работы дистрибьютора Sinomach Auto и автопроизводителя Li Auto на российском рынке. За первый месяц работы назначено 32 дилера, а открытие первого автосалона запланировано до конца мая.

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«Официальные автомобили» будут иметь:

русский мастер-аккаунт;

русифицированный интерфейс;

гарантию на батарею на 160 000 км;

гарантию на 3 года или 100 000 км;

оперативную поставку запчастей с центрального склада в России.

«Уже сейчас первые автомобили поступают на склады», — заявил Дмитрий Роткин, заместитель главы филиала, директор департамента по развитию дилерской сети Sinomach Auto в России.

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Кстати, марка Li показала рестайлинговый вариант кроссовера L6. В результате «работы над ошибками» расширилась палитра цветов, стала точнее работа системы прогнозирования намерений водителя, а главное — лидар теперь ставится во всех версиях.