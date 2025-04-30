В РФ активно покупают «люкс» с пробегом

Положительная динамика в сегменте продолжалась восемь месяцев подряд, но в марте неожиданно было зафиксировано снижение продаж на 4%. При этом на общей картине за квартал это никак не отразилось и рынок сохранил плюсовые показатели.

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По итогам трёх месяцев лидером вторичного рынка в сегменте в России является марка Bentley. За этот период было реализовано 214 машин бренда. Следом идут Rolls-Royce (98) и Maserati (88), доля которых составляет 35% от общего объёма продаж.

За отчётный период россияне приобрели 76 подержанных Lamborghini, 40 – Ferrari и 11 – Aston Martin.

В модельном рейтинге первые две строчки принадлежат также Bentley. В первом квартале было продано 95 единиц Bentley Continental GT с пробегом, 62 — Bentayga и такое же количество Lamborghini Urus.

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Ранее опрос показал, возвращения каких автобрендов больше всего ждут россияне. Выяснилось, что треть опрошенных (32%) больше всего ждут возвращения на российский рынок марок Kia и Hyundai. С минимальным отставанием на втором месте оказалась Toyota (30%), а на третьем — Volkswagen (28%).