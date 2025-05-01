В Подмосковье продают 15-летний ВАЗ-2107 почти без пробега

В Московской области за 590 тысяч рублей продают идеальный ВАЗ-2107. Автомобиль был выпущен в 2010 году, но пробег серебристого седана за 15 лет достиг менее десяти тысяч километров. Продавец утверждает, что «семерка» сохранилась полностью в заводской комплектации. Таким образом, 15-летняя «капсула времени» обойдется покупателю немногим дешевле новой Lada Granta.

© Motor.ru

Продавец сообщил, что ВАЗ-2107 большую часть жизни провел в отапливаемом гараже. Седан эксплуатировали исключительно в летний период. При этом собственником машины является пенсионер, который регулярно ухаживал за своей «семеркой». За 15 лет эксплуатации владелец проехал на автомобиле менее десяти тысяч километров.

© «Авито Авто»

© «Авито Авто»

© «Авито Авто»

© «Авито Авто»

© «Авито Авто»

© «Авито Авто»

© «Авито Авто»

ВАЗ-2107 собирали в Тольятти с 1982 по 2012 годы. Седаны оборудовали карбюраторной или инжекторной системой подачи топлива. В движение представленную «семерку» приводит 1,6-литровый двигатель мощностью 72 лошадиные силы, который работает в паре с пятиступенчатой «механикой».

Приобрести 15-летнюю «капсулу времени» можно за 590 тысяч рублей. При этом стоимость новой Lada Granta сегодня начинается от 749 900 рублей.

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