BMW представила гоночную версию M2

Спортивное подразделение компании BMW представило гоночную версию купе M2 — BMW M2 Racing. M2 — модель начального уровня, и с появлением M2 Racing, сообщает пресс-релиз BMW, автоспорт стал ещё более доступен.

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BMW M2 Racing приводится в движение 2-литровым рядным 4-цилиндровым двигателем B48 мощностью 230 кВт (313 л. с.). При этом дорожная M2 второго поколения оснащается более мощным 3-литровым S58 с шестью цилиндрами — он выдаёт 353 кВт (480 л. с.). Зато M2 Racing легче 1498 кг против 1699. Заявленная максимальная скорость новинки — более 270 км/ч, притом что «гражданская» M2 с пакетом M Driver способна развивать 285 км/ч.

Тесты новинки начались в ноябре 2023 года. Отмечается, что во время испытаний прототип проехал требуемые стандартами BMW 30 тыс. км. Благодаря активному участию заводских пилотов, включая Йенса Клингманна, известного по выступлениям в гонках GT, машина относительно проста в управлении на гоночной трассе.

Стоимость машины в базовом исполнении — € 98 тыс. Продажи начнутся в конце июня 2025 года, а гоночный дебют запланирован на сезон-2026.