Как АвтоВАЗ улучшит производство автомобилей

С 1 по 11 мая планируется выполнить более 9000 различных работ на сумму более 200 млн рублей. В производствах автокомпонентов, автосборочном комплексе и других подразделениях запланировано профилактическое обслуживание оборудования.

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В сварочном производстве Lada Granta начнётся автоматизация загрузки боковин на сварочные линии. Это повысит уровень роботизации цеха, который уже является одним из самых высоких на предприятии (85%).

На участках сборки Lada Iskra запланированы работы по модернизации автоматической линии заправки автомобиля технологическими жидкостями и моторизации рельсовой системы манипулятора для монтажа панели приборов.

В цехе окраски Lada Vesta будет вестись подготовка к запуску новых эмалей, а в производстве двигателей начинается подготовка к освоению нового 1,8-литрового мотора для семейства Niva.

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Кроме того, запланированы работы, связанные с подготовкой производства кроссовера на платформе Lada Vesta, запуск которого назначен на 2026 год.

На заводе «Лада-Ижевск» запланирован перенос стендов сварки подсборок боковин Lada Largus. «ВИС-Авто» займётся освоением сварки кузова Lada Niva Sport, а также внедрением лазерной сварки.

Между тем, АвтоВАЗ доработал дорогие версии Lada Granta: обновлённые Club и Quest появились во всех дилерских центрах марки.