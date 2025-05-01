В Приморье на майские праздники ГАИ проведет на дорогах антиалкогольные рейды

В Приморском крае госавтоинспекция проведет рейдовые мероприятия, которые направлены на предупреждение управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

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Также дорожные полицейские будут выявлять водителей, лишенных права управления, а также лиц, которые садятся за руль, не имея водительских прав. Об этом сообщает Telegram-канал УМВД региона.

Сообщается, что в профилактических мероприятиях будет задействовано максимальное число нарядов дорожно-патрульной службы.

Госавтоинспекция Приморья на время майских праздников переходит на усиленный вариант несения службы.