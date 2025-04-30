Поездки на такси в майские праздники будут дешевле

Спрос на поездки в это время тоже будет снижен. Как показывает практика, в первых числах мая такси в среднем заказывают на 10-15% реже, чем в предпраздничные недели. Из-за того, что часть водителей предпочтут отдых с семьёй и близкими, сократится и количество доступных для заказа машин.

Как показывает опыт, в среднем количество работающих водителей снижается на 3-5%, чьё рабочее время также сокращается на 7-10%.

В сервисе отметили, что в длинные выходные выгоднее всего заказывать такси по утрам — отсутствует выраженный час пик, реже срабатывает повышающий коэффициент, следовательно, стоимость поездки становится доступнее. По вечерам в первые дни мая часа пика тоже нет, но с 18 часов до 1-2 часов ночи спрос, случается, повышается в среднем на 10-20%, а средний чек - на 10%. Заказов может быть больше, чем свободных водителей на линии, что и влияет на цену.

Как сэкономить на ТО

В сервисе отметили рост количества предзаказов на междугородние поездки на 1 мая — в 2,5 раза по сравнению с предыдущей неделей. Чаще всего москвичи на такси добираются до Чехова, Нарофоминска и Истры, а жители и гости Калининграда - до Зеленоградска.