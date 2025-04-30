В Госдуме хотят изменить штрафы для грузовиков

В 2025 году на территории России увеличилось количество штрафов за неоплату проезда в системе «Платон» для грузовых автомобилей. При этом сами перевозчики заявляют, что их вины в отказе системы в большинстве случаев нет, так как проблема заключается в воздействии систем РЭБ на пункты оплаты, из-за чего те выходят из строя. Об этом сообщает IZ.RU.

«Сейчас доля штрафов из-за воздействия средств РЭБ как на сами пункты контроля, так и на бортовые устройства в грузовиках составляет 10–12%, в то время как прежде их доля не превышала 4%», — подчеркнула исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина.

Она также отметила, что водитель не может распознать, что даже установленный в кабине большегруза прибор работает некорректно. С подобными проблемами сталкиваются и добросовестные водители, которые выезжают пункты оплаты рядом с машинами тех, кто ставит специальные глушилки, блокирующие бортовое устройство, в том числе и на соседних машинах.

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Сообщается, что в Госдуме работают над законопроектом, согласно которому продажа подобных устройств окажется вне закона, также не исключён полный запрет на использование глушилок.

Помимо этого, депутаты приняли в I чтении законопроект, предполагающий увеличение штрафов за неоплату проезда с нынешних 5 до 20 тысяч рублей. Одновременно планируется изменить механизм обжалования и добавить возможность подавать заявления онлайн.

Кроме того, рамки оплаты проезда начали оснащать средствами противодействия РЭБ: система будет распознавать удары и отключаться, а проезжающим в этом время фурам штрафы приходить не будут.