Служба безопасности Lada выявила потенциальную угрозу мошенничества

Служба безопасности АО «АВТОВАЗ» выявила потенциальную угрозу мошенничества, направленную на 32 тысячи владельцев автомобилей LADA различных годов выпуска. Угроза распространяется через мессенджеры и электронные рассылки.

В апреле 2025 года на одном из закрытых интернет-ресурсов был обнаружен файл с персональными данными владельцев автомобилей LADA, включая номера телефонов, VIN-коды и модели машин. Также был проведён анализ присутствия этих телефонов в мессенджерах. Файл был представлен как «официальный слив».

После анализа архива специалисты пришли к выводу, что данные собраны из неизвестных внешних источников. Системы хранения информации АО «АВТОВАЗ» работают в иных форматах и полностью защищены от несанкционированного доступа.

В связи с этим владельцам автомобилей LADA рекомендуется проявлять осторожность при получении неожиданных сообщений от неизвестных отправителей, особенно если они представляются сотрудниками АВТОВАЗа, дилеров или аффилированных структур.

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АО «АВТОВАЗ» не располагает информацией о возможных схемах мошенничества, но советует при любых сомнениях обращаться на горячую линию LADA по номеру 8 (800) 700-5232 или в ближайший официальный дилерский центр (контакты: www.lada.ru/dealers).