Служба безопасности Lada выявила потенциальную угрозу мошенничества

Тысячам владельцев автомобилей Lada грозит новая мошенническая схема
Служба безопасности АО «АВТОВАЗ» выявила потенциальную угрозу мошенничества, направленную на 32 тысячи владельцев автомобилей LADA различных годов выпуска. Угроза распространяется через мессенджеры и электронные рассылки.
В апреле 2025 года на одном из закрытых интернет-ресурсов был обнаружен файл с персональными данными владельцев автомобилей LADA, включая номера телефонов, VIN-коды и модели машин. Также был проведён анализ присутствия этих телефонов в мессенджерах. Файл был представлен как «официальный слив».
После анализа архива специалисты пришли к выводу, что данные собраны из неизвестных внешних источников. Системы хранения информации АО «АВТОВАЗ» работают в иных форматах и полностью защищены от несанкционированного доступа.
В связи с этим владельцам автомобилей LADA рекомендуется проявлять осторожность при получении неожиданных сообщений от неизвестных отправителей, особенно если они представляются сотрудниками АВТОВАЗа, дилеров или аффилированных структур.
АО «АВТОВАЗ» не располагает информацией о возможных схемах мошенничества, но советует при любых сомнениях обращаться на горячую линию LADA по номеру 8 (800) 700-5232 или в ближайший официальный дилерский центр (контакты: www.lada.ru/dealers).