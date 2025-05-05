Ferrari ответила на слухи о закупке китайских деталей для электрокара

Гендиректор компании Бенедетто Винья в интервью Bloomberg TV в Осло расставил точки над i.

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«Есть ли у нас китайские поставщики? Да. Производят ли они стратегические компоненты? Нет», — заявил глава Ferrari.

Топ-менеджер прояснил, что важнейшими деталями будущих электромобилей Ferrari являются электродвигатели и оси, но не аккумуляторные батареи.

Слухи о китайских комплектующих для Ferrari появились после того, как гендиректор Leapmotor Чжу Цзянмин опубликовал селфи с Бенедетто Винья и подписал, что надеется на продолжение сотрудничества между компаниями. После этого пресс-служба Leapmotor поспешила опровергнуть связь с Ferrari, но в итоге прояснять ситуацию пришлось самому Винье.

«Наши автомобили уникальны и не основаны на платформе», — заявил гендиректор компании из Маранелло.

Электромобиля это тоже касается. Наши стратегические компоненты будут всегда храниться внутри компании, были, есть и будут под нашим контролем, — подчеркнул топ-менеджер. Более того, Ferrari не станет в принципе разрабатывать платформы в архитектурном понимании.

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По нестратегическим деталям Ferrari сотрудничает с китайскими, европейскими, американскими, японскими и другими азиатскими партнёрами, заявил Винья, но не стал вдаваться в подробности. Первый электромобиль из Маранелло дебютирует 9 октября, а продажи ждут в 2026 году.