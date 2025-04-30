СМИ: Сделка Toyota и Waymo создает серьезную конкуренцию для Tesla

Потенциальное партнерство между Toyota (NYSE:TM) и Waymo может стать поворотным моментом в гонке за технологии автономного вождения и представляет серьезную угрозу доминированию Tesla (NASDAQ:TSLA), согласно Morgan Stanley (NYSE:MS).

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Waymo, подразделение Google (NASDAQ:GOOGL) по разработке беспилотных автомобилей, ведет предварительные переговоры с Toyota о сотрудничестве в области автономных технологий для личных автомобилей.

Аналитики Morgan Stanley назвали это событие "важной вехой", способной изменить конкурентный ландшафт.

"Объединение усилий крупнейшей автомобильной компании мира с крупнейшей компанией по производству роботакси, поддерживаемой крупнейшей поисковой системой мира, представляет собой грозную комбинацию", — отметили аналитики.

В настоящее время Tesla управляет крупнейшим в мире парком программно-определяемых автомобилей, который оценивается примерно в 8 миллионов единиц.

Достижения в области искусственного интеллекта, особенно в моделях взаимодействия зрения, языка и действий, повысили потребность в данных о реальном вождении.

Доступ Waymo к автомобилям Toyota может значительно увеличить ее возможности по сбору и обучению на этих данных, создавая то, что Morgan Stanley назвал "гонкой за фотонами".

Это может создать эффект домино для других игроков, включая Mobileye, поскольку рынок продвинутых систем помощи водителю становится все более насыщенным, особенно с учетом того, что китайские автопроизводители предлагают больше высококлассных функций в стандартной комплектации.

Morgan Stanley видит более широкие последствия для отрасли, от возможных связей производителей оригинального оборудования с Waymo до изменения подхода автопроизводителей к автономности.

Tesla, которая постепенно отходит от традиционных автомобильных моделей, может столкнуться с большим давлением в плане лицензирования своего программного обеспечения Full Self-Driving или формирования партнерств, отметили аналитики.

Компания также отметила, что неконкурентная позиция Waymo по отношению к автопроизводителям, в отличие от Tesla, может помочь ей со временем заключить больше сделок с производителями оригинального оборудования.

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