На Крымском мосту образовалась рекордная пробка

В районе Крымского моста — транспортный коллапс. В пробке стоит 3085 автомобилей, пишет Telegram-канал Mash.

По состоянию на 10:30 утра мск затор растянулся на 13,5 км. Автолюбителям приходится стоять в очереди на ручной досмотр порядка 4 часов, на сканеры ИДК — более 6 часов.

В очереди со стороны Тамани стоят 2635 машин, со стороны Керчи — 450 автомобилей. Ещё тысяча автолюбителей едет из Краснодарского края, отметили журналисты.

По словам водителей, сотрудников на досмотрах не хватает, люди объезжают пробки через обочины и «лезут» к досмотру, а шлагбаумы тормозят проверенные машины, чтобы не смешивать очереди.

На фоне майских праздников наблюдается рост автомобильного трафика. Водителям следует учитывать текущую ситуацию при планировании маршрута и быть готовыми к длительному ожиданию в пути, пояснили в «Автодоре».

Крымский мост погряз в пробках в преддверии майских праздников

Ранее сообщалось, что новую зону досмотра автомобилей открыли перед Крымским мостом со стороны Кубани.