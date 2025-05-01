В Минтрансе России объяснили причины рекордных пробок у Крымского моста

Утром 1 мая в очереди к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края скопились больше 2600 автомобилей, а всего на досмотр к 11 утра приехали более 3000 машин. В министерстве транспорта РФ сообщили, что рекордный поток туристов связан с востребованностью Крыма для отдыха.

По данным министерства, количество машин, следующих в Крым 1 мая, оказалось в 2,5 раза больше, чем в этот же день в 2024 году.

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"Очередь, возникшая на досмотре со стороны Тамани, возникла из-за пикового увеличения количества автомобилей, прибывших к мосту в районе 5 утра. На въезд в Крым перед транспортным переходом через Керченский пролив работает две площадки, на которых задействованы все посты ручного досмотра", - отметили в пресс-службе Минтранса России.

Проверку машин проводят сотрудники управления ведомственной охраны министерства, в час они досматривают в среднем 650 автомобилей. По прогнозу специалистов Минтранса, пробка теперь будет уменьшаться, потому что новых машин к Крымскому мосту прибывает меньше, чем проверяют на досмотровых пунктах.

Также на автоподходах к сооружению установили дополнительные туалеты и раздают питьевую воду. В министерстве напомнили, что мост - не единственный путь на Крымский полуостров. На машине можно проехать по альтернативному маршруту через Мариуполь и Мелитополь.

Ранее сообщалось, что утром 1 мая в очереди к Крымскому мосту скопились рекордные 2635 машин со стороны Кубани, еще 450 транспортных средств ждали в пробке со стороны Керчи.