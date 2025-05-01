Раскрыта судьба кроссоверов «Москвич 5» российской сборки. Столичный завод поделился официальным снимком новинки и заявил о выпуске нескольких сотен автомобилей. Однако в продаже «Москвичи 5» не появятся: кроссоверы отправятся в корпоративный парк для «испытаний в реальных условиях». По официальным данным, решение о запуске массового производства будет принято после тестов. Первая демонстрация «Москвича 5» состоялась летом 2023 года.

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Прототип «Москвича 5» попался очевидцам на прошлой неделе, причём судя по идентификационному номеру кроссовер собрали в России. Столичный завод подтвердил факт серийного производства, а журнал «За рулём» показал парковку с новенькими машинами разных цветов. Ни по экстерьеру, ни по интерьеру отличий от исходного JAC Sehol X6 не ожидается.

По габаритам «Москвич 5» немногим крупнее «Москвича 3», обе модели оснащаются турбомоторами 1.5, но для «пятёрки» заявлена связка 184-сильного агрегата с 6-ступенчатым «роботом», знакомая по «Москвичу 6». Вероятно, на столичном предприятии поставили проект на паузу из-за возможной внутренней конкуренции между моделями. Ситуация, когда уже собранные машины не поступили в продажу и остались в корпоративном парке напоминает Lada X-Cross 5.

Ближайшей новинкой «Москвича» станет флагманский кроссовер с индексом «8». Семиместный автомобиль появится в продаже до конца мая. По неофициальным данным, стартовая цена составит 2 990 000 рублей, а всего покупателям предложат три комплектации.