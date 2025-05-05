Чешский дизайнер возродил гоночный автомобиль Jawa 750

Оригинальный Jawa 750, выпускавшаяся в 1930-х годах, был мелкосерийным автомобилем с кузовами купе и родстер. Модель создавалась специально для третьего сезона гонки «1000 чехословацких миль», где им удалось попасть на подиум.

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Мало кто тогда мог предположить, что модель 750 впоследствии станет самым знаменитым довоенным автомобилем марки Jawa. Теперь эта икона возвращается — пусть и только в виртуальном виде.

Длинный капот, короткий салон, смещённый к задней части, и ярко-красная окраска кузова. Нет, речь не о Dodge Viper, а о Jawa 750 середины «золотых» 30-х годов. Эти машины, ставшие культовыми благодаря своей характерной передней решётке, добились успехов в автоспорте — этому способствовал двухцилиндровый двигатель мощностью 26 л.с., разгонявший машину до 120 км/ч.

В знак уважения к этому чехословацкому шедевру дизайнер Ростислав Прокоп визуализировал современную закрытую версию Jawa 750, сохранив ключевые особенности оригинала.

Результатом стало красное купе с длинным вытянутым капотом, боковыми вентиляционными прорезями и плавно ниспадающей задней частью двухместного салона. Узнаваемая решётка радиатора, конечно же, была сохранена — Ростислав переработал её, оставив стилистическую отсылку к оригиналу и добавив в центр подсвеченный логотип JAWA.

Передние фары выполнены в виде тонких диодных полос, совмещённых с указателями поворота. Это не полноценные ближние фары: концепт создавался как гоночный и не нуждается в стандартной светотехнике.

Несмотря на то, что Jawa 750 1930-х годов имела цельные колёса, в современной версии используются кованые диски — лёгкие и стильные. Тормоза выполнены из перфорированной стали и дополнены спортивными суппортами.

Задняя часть отличается разделённым стеклом и большим багажником под ним, в который можно положить даже запасное колесо. Светотехника полностью светодиодная, а светоотражатели встроены в бампер.

Двойные выхлопные патрубки указывают на наличие под капотом бензинового двигателя. Да, перед нами не V8 и даже не V6, а турбированный 1,6-литровый четырёхцилиндровый мотор мощностью 270 л.с. и крутящим моментом 330 Н·м.

Концепт получил поперечное расположение двигателя и передний привод. Удивительно? На самом деле нет — ведь оригинальный автомобиль также был переднеприводным, несмотря на внешность. Коробка передач может быть шестиступенчатой механикой или восьмиступенчатым автоматом.