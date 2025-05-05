Чешский дизайнер возродил гоночный автомобиль Jawa 750
Оригинальный Jawa 750, выпускавшаяся в 1930-х годах, был мелкосерийным автомобилем с кузовами купе и родстер. Модель создавалась специально для третьего сезона гонки «1000 чехословацких миль», где им удалось попасть на подиум.
Мало кто тогда мог предположить, что модель 750 впоследствии станет самым знаменитым довоенным автомобилем марки Jawa. Теперь эта икона возвращается — пусть и только в виртуальном виде.
Длинный капот, короткий салон, смещённый к задней части, и ярко-красная окраска кузова. Нет, речь не о Dodge Viper, а о Jawa 750 середины «золотых» 30-х годов. Эти машины, ставшие культовыми благодаря своей характерной передней решётке, добились успехов в автоспорте — этому способствовал двухцилиндровый двигатель мощностью 26 л.с., разгонявший машину до 120 км/ч.
В знак уважения к этому чехословацкому шедевру дизайнер Ростислав Прокоп визуализировал современную закрытую версию Jawa 750, сохранив ключевые особенности оригинала.
Результатом стало красное купе с длинным вытянутым капотом, боковыми вентиляционными прорезями и плавно ниспадающей задней частью двухместного салона. Узнаваемая решётка радиатора, конечно же, была сохранена — Ростислав переработал её, оставив стилистическую отсылку к оригиналу и добавив в центр подсвеченный логотип JAWA.
Передние фары выполнены в виде тонких диодных полос, совмещённых с указателями поворота. Это не полноценные ближние фары: концепт создавался как гоночный и не нуждается в стандартной светотехнике.
Несмотря на то, что Jawa 750 1930-х годов имела цельные колёса, в современной версии используются кованые диски — лёгкие и стильные. Тормоза выполнены из перфорированной стали и дополнены спортивными суппортами.
Задняя часть отличается разделённым стеклом и большим багажником под ним, в который можно положить даже запасное колесо. Светотехника полностью светодиодная, а светоотражатели встроены в бампер.
Двойные выхлопные патрубки указывают на наличие под капотом бензинового двигателя. Да, перед нами не V8 и даже не V6, а турбированный 1,6-литровый четырёхцилиндровый мотор мощностью 270 л.с. и крутящим моментом 330 Н·м.
Концепт получил поперечное расположение двигателя и передний привод. Удивительно? На самом деле нет — ведь оригинальный автомобиль также был переднеприводным, несмотря на внешность. Коробка передач может быть шестиступенчатой механикой или восьмиступенчатым автоматом.