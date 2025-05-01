Урал готовит бескапотный самосвал с новым отечественным дизелем. ПАО «Автодизель» подтвердило начало испытаний грузовика С35510 с двигателем ЯМЗ-770. Перспективный отечественный агрегат придёт на смену ЯМЗ-653 (лицензионный Renault dCi11) на самосвалах грузоподъёмностью 21 тонну. Ярославский моторный завод начнёт серийное производство моторов серии 770 в начале 2026 года, а в феврале будущего года завершатся тесты самосвала с этим дизелем.

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Пресс-служба ЯМЗ не уточняет, какой именно вариант «семьсот семидесятого» готовят для самосвала Урал С35510. Сейчас на грузовик ставится 11,12-литровый двигатель мощностью 422 лошадиные силы (1985 Нм). У ЯМЗ-770 рабочим объёмом 12,42 литра будут варианты форсировки до 620 лошадиных сил и 2550 Нм, хотя для самосвала более вероятна промежуточная программа (450 л.с. и 2400 Нм).

Напрямую не сказано, но скорее всего бескапотный самосвал Урал с новым двигателем сразу примерит другую кабину. От актуальных модулей Iveco разработки 1980-х откажутся в пользу китайского поставщика Qixing. Покупатели должны оценить улучшенную эргономику салона и просторное спальное место. Ещё у грузовиков Урал появятся отечественные мосты.

Дизель ЯМЗ-770 станет устанавливаться не только на самосвалы, но и на седельные тягачи «Валдай-12». Новая гражданская продукция позволит автопроизводителю из Миасса стать менее зависимым от гособоронзаказа: прошлым летом доля армейских заказов в структуре продаж составляла до 70-80%.