Фотофакт: у российской полиции появились номера нового формата. На профильных сайтах появились снимки автомобиля МВД с регистрационными знаками с триколором. На синих номерах типа 20 российский флаг около кода региона появился впервые. Нововведение связано с реформой, инициированной председателем комитета Думы по информационной политике Александром Хинштейном: депутат первым сообщил об изменениях в ГОСТе номеров и обязательном нанесении триколора.

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Новый ГОСТ, запрещающий выдачу номеров без российского триколора, вступил в силу с 1 января 2025 года. Предполагается, что исключение сделают только для дипломатических номеров. А вот синие номера начнут печатать с российским флагом: первые таблички такого формата засветились в Подмосковье. На Toyota Camry таблички перевесили недавно, и в МРЭО напечатали номера по новому ГОСТу.

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Массовой выдачи синих номеров с флагом России пока можно не ждать: таблички печатают впрок, и в оборот пускают ранее сделанные таблички формата 2002 года. Обычные белые номера в МРЭО с начала 2000-х годов выдают только с триколором, но дубликаты без флага можно заказать у сторонних фирм. О планах штрафовать водителей с номерами без российского флага в ГИБДД не сообщали, хотя, если машина встала на учёт после 1 января 2025 года, то нарушение может попадать под действие статьи 12.2 КоАП РФ.

Любопытно, что изначально российский стандарт номеров 1993 года не подразумевал наличие флага. Например, в Татарстане «безфлаговые» номера выдавали до середины 2000-х годов, то есть практически весь 16 регион. Сейчас триколор постепенно становится обязательным атрибутом: в скором времени в новом формате должны печатать жёлтые и чёрные номера.