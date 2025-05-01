У Changan появится недорогой 7-местный кроссовер с «механикой»

Changan готовит дешевый 7-местный кроссовер с «механикой». По данным портала «Китайские автомобили» для внутреннего рынка выпустят упрощенную модификацию CS75 Pro. Автомобиль без представлять собой переименованный Oshan X7 Plus, а главной особенностью станет наличие базовой версии с турбомотором 1.5 (166 л.с.) и 6-ступенчатой «механикой». Отказ от 7-ступенчатого «робота» позволит сэкономить, ведь конкурентов среди трёхрядных машин почти нет.

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Changan уже сертифицировал CS75 Pro, и от исходника кроссовер отличается дизайном в фирменном стиле. По сравнению со знакомым россиянам Changan CS75 Plus третьего поколения разница в габаритах невелика: например, длина увеличена всего на три сантиметра. Но салон другой: будет доступна компоновка 2+3+2 с третьим рядом кресел.

С турбомотором 1.5 (166 л.с.) будет сочетаться 6-ступенчатая «механика», с форсированным агрегатом того же объёма (181 л.с.) — 7-ступенчатый преселективный «робот». Привод только передний. Интересно, что трёхпедальный кроссовер немного экономичнее: расход топлива такого Changan CS75 Pro составит 7,1 литра на 100 километров, тогда как двухпедальная модификация потратит 7,2-7,3 литра.

Ориентиром для стартовой цены можно считать отметки 90-100 тысяч юаней (12-14 тысяч долларов). Для семиместных кроссоверов цена низкая даже по китайским меркам. Вероятно, дебют состоится до конца лета, ведь Changan CS75 Pro пойдёт в серию, как модификация 2025 модельного года.