Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует выезжать только на зимней резине или использовать городской транспорт из-за непогоды в Москве. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«ЦОДД: в городе местами идут дождь и мокрый снег – рекомендуем выезжать только на зимней резине или использовать для поездок городской транспорт. По прогнозам синоптиков, дождь и мокрый снег продлятся до середины дня», – говорится в сообщении.

Автомобилистов просят: заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов; избегать резких маневров; соблюдать скоростной режим и дистанцию; не отвлекаться на телефон во время движения. За ситуацией на дороге следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.