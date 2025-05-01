Перед Крымским мостом установили пункты раздачи питьевой воды

Пункты раздачи питьевой воды и биотуалеты установлены вдоль трассы, ведущей к Крымскому мосту.

Об этом сообщили в администрации Темрюкского района Краснодарского края, передает ТАСС.

«Вдоль трассы со стороны Тамани установлены 18 биотуалетов, организованы 2 пункта раздачи воды», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в очереди со стороны Тамани находятся 2 635 автомобилей. Позднее очередь для проезда по Крымскому мосту сократилась до 2,1 тыс. машин.

Заторы в районе Крымского моста начали образовываться в ночь на 1 мая.

30 апреля на Крымском мосту временно ограничивали движение автомобилей. По какой причине власти приняли данное решение, не сообщалось. При этом граждан, находившихся в зоне досмотра и на самой переправе, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям работников транспортной безопасности.