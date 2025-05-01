Бывший дизайнер Rolls-Royce оценил российские Aurus и «Волгу». В Шанхае автор дизайна современных моделей британской люксовой марки комплиментарно высказался о русских машинах.

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Джайс Тейлор заявил, что знает марку «Волга».

«У нее есть мощное присутствие, большая решетка радиатора, чистый ДВС, все традиционно, со статусом. Странно, что российская автопромышленность коммерчески так и не выстрелила», — констатировал специалист.

С 2018 года Джайлс Тейлор возглавляет дизайнерский отдел Hongqi концерна FAW. Именитый дизайнер полагает, что дизайн «Волги» близок и к Hongqi, и к Rolls-Royce. По мнению британца, «русские машины — это больше про наследие, про прошлое». Впрочем, про Aurus господин Тейлор тоже слышал: это бренд, на котором ездит президент Путин.

«Похож на Hongqi, с таким же статусом, как у Си Цзиньпина», — оценил стилист.

Джайлса Тейлора нанимали для совершенствования люксового бренда Hongqi и трансформации марки: до 2018 года премиум-филиал FAW занимался мелкосерийным выпуском машин для партийной элиты, а теперь это более массовый бренд с экспортными амбициями. Самые эксклюзивные модели верны традициям. Шеф-дизайнер Hongqi считает, что и эти машины, и Aurus — «не для частных владельцев, а для пассажиров сзади. Как у аристократии».

Марка Aurus пока остаётся эксклюзивом даже по российским меркам. По оценке «Автостата», к апрелю 2025 года на учёте в России оказались всего 357 машин, и это с учётом регистраций для Гаража особого назначения и Управления делами президента РФ. Впрочем, в статистике учтены не все автомобили Aurus.