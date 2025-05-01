В РФ прошла перепись цен на УАЗ: авто подорожали на 45-55 тысяч рублей

С 1 мая 2025 года Ульяновский автозавод изменил рекомендованные розничные цены на выпускаемые внедорожники, сообщает портал "Автоновости дня".

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На 55 тысяч рублей стали дороже УАЗ "Патриот", "Пикап" и "Профи", а старый грузовой ряд, в который входит в том числе и "Буханка", и "Хантер" прибавили 45 тысяч рублей.

Таким образом, начальные цены на УАЗы выглядят следующим образом:

УАЗ "Патриот" - от 1 835 000 рублей,УАЗ "Пикап" - от 1 860 000 рублей,УАЗ "Хантер" - от 1 645 000 рублей,УАЗ "Буханка" - от 1 565 000,УАЗ "Профи" - от 1 900 000 рублей.

Отмечается, что УАЗ проиндексировал стоимость автомобилей первый раз в текущем году.