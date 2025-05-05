BMW начнет выпускать мелкосерийные автомобили для коллекционеров

Вице-президент по работе с клиентами, брендом и продажами Сильвия Нойбауэр подтвердила, что новая эксклюзивная модель дебютирует уже в этом году на конкурсе элегантности Villa d’Este. Таким образом, премьеры малотиражных BMW на озере Комо станут традицией: в 2024 году в Италии показали таргу Skytop, которая будет выпущена в количестве 50 экземпляров по полмиллиона долларов каждый.

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Сильвия Нойбауэр дала понять, что мелкосерийные автомобили для коллекционеров «станут частью будущей дорожной карты BMW». Однако рассчитывать на полноценный суперкар от M-подразделения не стоит: эксклюзивом станут машины, конвертированные из обычных массовых моделей. Статус Halo-флагманов им присвоят за счёт небольшой серии, также можно ожидать оригинальных кузовов.

Редкие модификации положительно влияют на марку BMW в целом и портфель продуктов. Определённая группа клиентов очень довольна «автомобилями мечты», а те, кто не может себе их позволить, восхищается брендом. Что касается выпуска полноценного флагмана, то сейчас не подходящее время: по данным BMW Blog, продать электрический гиперкар ценой более миллиона евро непросто, поэтому совет директоров прекратил работу.

Впрочем, наработки по проекту гиперкара мощностью около одного мегаватта (1360 лошадиных сил) не прошли даром. BMW подтвердила, что у M3 следующего поколения будет две вариации: электромобиль и бензиновый умеренный гибрид с шестицилиндровым двигателем. По слухам, четырёхмоторная 1360-сильная система появится у «младшей» BMW M.