В России продают Mercedes Sprinter за 74 миллиона рублей

На классифайдах появились объявления о продаже автобуса, переоборудованного в офис на колёсах. Посадочная формула 7+1, а без учёта водителя и переднего пассажира огромный салон предоставлен шестерым! При этом Mercedes-Benz Sprinter превратили в бронекапсулу: за сдвижной дверью и задними распашными створками настоящий сейф, вместо стёкол листы металла.

© Motor.ru

Снаружи Mercedes-Benz Sprinter мало чем отличается от обычных микроавтобусов: специальные шины и толстую окантовку передних стёкол заметят не все. Броневик сертифицирован по российскому стандарту Бр4/Бр5, что означает защиту от подрыва самодельного взрывного устройства эквивалента 0,3 килограмма тротила и обстрела из автомата пулями калибра 7.62.

© busmotors.ru

© busmotors.ru

© busmotors.ru

© busmotors.ru

© busmotors.ru

© busmotors.ru

© busmotors.ru

© busmotors.ru

© busmotors.ru

За стандартной сдвижной дверью распашная створка с небольшим пуленепробиваемым стеклом, с кормы тоже остался квадратный лючок с бойницами. В салоне две пары ультракомфортных раздельных кресел с обилием электрорегулировок и пассивный задний диван. Есть столики, холодильник, бар, медиасистема с 43-дюймовым телевизором и сабвуфером, контурная подсветка. Техника стандартная: со 190-сильным турбодизелем 2.0 сочетается 6-ступенчатая «механика».

За 74 миллиона рублей покупатель получит новый автомобиль 2023 года выпуска со зарегистрированными изменениями в конструкцию (СКТС). Сегмент микроавтобусов с баллистической защитой узкий: подобные машины можно вспомнить разве что в Гараже особого назначения, причём там тоже делают ставку на Mercedes-Benz Sprinter.