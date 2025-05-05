Porsche готова отказаться от электрокаров

На автосалоне в Шанхае гендиректор марки Оливер Блюме признался, что компания может прекратить продажу «батарейных» машин в Китае в обозримом будущем. «В ближайшие два-три года мы увидим, будет ли Porsche существовать здесь, как электрический бренд». Причина прозаична: продажи низкие, уровень цен, «подходящих для Porsche», по китайским меркам завышенный.

© Motor.ru

Боссы Porsche не намерены участвовать в «ценовых войнах» и гнаться за объёмами продаж. Однако игнорировать китайских конкурентов в Штутгарте не могут, ведь в 2024 году спрос на Porsche в Поднебесной упал на 28%. Из-за провала электромобилей немецкой марки лишились своих постов топ-менеджеры, а теперь Porsche готова признать поражение и вовсе убрать «батарейную» линейку из КНР.

Впрочем, решение будет принято после того, как немецкая фирма оценит спрос на Macan EV и будущий Cayenne EV на длинной дистанции. Флагманский электрокроссовер ждут в конце 2025 года. Судя по заявлениям Porsche, дешёвой новинка не будет. Любопытно, что Оливер Блюме не считает Xiaomi SU7 Ultra конкурентом, так как «китаец» не может сравниться с ходовыми качествами Porsche. Однако седан из Поднебесной стоит вчетверо дешевле Taycan Turbo GT.

У компании Porsche нет уникальной линейки для Китая, и компания редко выпускает специальные версии эксклюзивно для Поднебесной: можно вспомнить разве что 718 Spyder с турбомотором 2.0 вместо «атмосферника» 4.0. Конкуренты в виде Audi, BMW, Mercedes или даже Jaguar инвестируют в удлинённые модификации и малолитражные двигатели.