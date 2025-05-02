АвтоВАЗ рассказал, можно ли купить Lada, минуя дилерский центр

Есть категория автолюбителей, которым важно приобрести автомобиль непосредственно с завода. Тема регулярно поднимается в комментариях к постам в соцсетях отечественного бренда, и вот в очередной раз, спустя неделю, АвтоВАЗ вынужден был рассказать, можно ли купить Lada, минуя дилерский центр.

Купить "Ладу" с завода нельзя, однако это не означает, что придется переплачивать за "допы" дилера. Чтобы купить машину в полностью заводской комплектации, необходимо заключить с дилером предварительный договор поставки, в котором содержатся данные об установленном оборудовании. Также на АвтоВАЗе порекомендовали воспользоваться онлайн-витриной.

Что касается темы "допов", то их установка не является противозаконной, и дилеры имеют полное право "доукомплектовывать" выкупленный ими у завода автомобиль дополнительным оборудованием.