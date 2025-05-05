Генпрокуратура начала закупать Haval H3 вместо Ford Focus

Генпрокуратура России начала закупать кроссоверы Haval H3, собранные в Тульской области, заменяя отслужившие свой срок Ford Focus. Об этом сообщает Motor.ru.

© Haval

«По собственной информации «Мотора» в автопарке надзорного ведомства появились стильные Haval H3 тульской сборки. Речь идет о машинах 2024 года выпуска в небогатых комплектациях с передним приводом», — отмечается в публикации.

В розничной продаже с учетом прямой скидки такие автомобили в настоящее время предлагаются за 2,4 млн рублей. В ведомственном гараже новые Haval H3 постепенно заменяют автомобили Ford Focus начала 2010-х годов, уточняет «Мотор». Также Генпрокуратура получила кроссоверы «Москвич 3».

10 легендарных автомобилей Гаража особого назначения

Ранее в Новосибирске молодой человек продавил крышу припаркованной машины, прыгая на ней.