Все новинки Haval будут полноприводными

Технический директор бренда Лу Вэньбинь подтвердил Autohome, что в будущем компания будет производить только полноприводную продукцию. Хотя на внутреннем рынке Китая доминируют автомобили с приводом на два колеса, инженеры и маркетологи Haval уверены в ставке на четыре ведущих колеса: такое решение позволит улучшить безопасность и управляемость не в ущерб себестоимости.

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Лу Вэньбинь заявил, что автомобили Haval на новых источниках энергии получат безальтернативную трансмиссию Hi4. Архитектура с тремя двигателями (два на передней оси и один на задней оси) оптимальна с точки зрения развесовки, а возможность переключаться между бензиновым и электрическим питанием способствует снижению расхода топлива.

С полным приводом и электросистемой лучше динамика: разгон 0-100 сокращается до шести секунд, а мощности достаточно при обгоне. Наконец, технический директор Haval подчеркнул управляемость полноприводных машин: у них лучше сцепление со скользкой дорогой, устойчивость при перестроении на высокой скорости и выше коэффициент безопасности. Специалист дал понять, что четыре ведущих колеса больше не будут прерогативой люксовых брендов.

По мнению топ-менеджера Haval, в Китае устойчивы стереотипы о полном приводе: покупатели считают, что такая трансмиссия — синоним тяжелого бездорожья. Однако на самом деле у полноприводных машин огромный потенциал: сейчас такие транспортные средства охватывают всего 5% рынка легковых автомобилей, тогда как в США этот показатель равен 75%, а в Канаде 89%. Впрочем, для экспортных рынков Haval может ещё долго выпускать моноприводные версии.