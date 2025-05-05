Genesis выпустил «убийцу BMW M340i»

Премиум-бренд Hyundai показал прототип G70 Track Day Special — модифицированную четырёхдверку для заездов на время. Суперседан вдохновлён Нюрбургрингом, однако цель разработки прозаична: автомобиль будет привлекать внимание покупателей у канадских дилеров Genesis. Летом G70 Track Day Special ждёт тур по Северной Америке, серийное производство не обсуждается.Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

© Motor.ru

Основой для Genesis G70 Track Day Special послужил другой проект — Track Taxi Nordschleife. Стал агрессивнее аэродинамический обвес, сзади добавлен огромный спойлер, спереди — капот с прорезями, штатная подвеска уступила место койловерам KW, а ещё установлены гоночные 19-дюймовые диски OZ и слики Michelin. Атрибут суперседана — буксировочные петли.

© Genesis

© Genesis

© Genesis

Под капотом 3,3-литровый бензиновый V6 с двумя турбинами, который развивает 373 лошадиных силы и 510 Нм крутящего момента. Есть полный привод, тяга передаётся через 8-ступенчатый автомат. По характеристикам Genesis G70 близок к BMW M340i xDrive, но до настоящих «эмок» прототипу далеко. Премиум-бренд Hyundai это понимает, а статус концепта ни к чему не обязывает.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Впрочем, по-настоящему эффектные модели Genesis впереди: в компании всерьёз готовят большие бензиновые купе на базе G90. Конкурировать с BMW в этом сегменте вряд ли удастся, ведь «восьмёрка» находится на закате жизненного цикла, и у двухдверок преемника быть не должно.