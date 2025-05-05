RAM запатентовал в США первый пикап с несущим кузовом

В открытой базе Патентного ведомства (USPTO) недавно появились схематичные изображения новой модели. По иллюстрациям очевидно, что RAM защитил интеллектуальную собственность на пикап Rampage с несущим кузовом. В текущей американской линейке безрамных грузовичков нет, так что новинка может стать первенцем. Однако 40 лет назад в Северной Америке пробовали продавать Dodge Rampage с похожей архитектурой!

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Актуальный RAM Rampage дебютировал два года назад: это пикап, созданный на переднеприводной платформе компании FIAT. Разработкой занимался южноамериканский филиал, и именно этот рынок стал первым и приоритетным. Однако сейчас Rampage может добраться до Северной Америки, ведь успехи Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz показывают: массовым может стать пикап без рамы.

© USPTO

Напрямую дебют Rampage не подтверждён, но косвенных признаков, которые намекают на скорую премьеру, достаточно. Гендиректор RAM анонсировал 25 новинок за полтора года, и в январе намекнул на разработку среднеразмерного пикапа. Полгода назад в компании пообещали удивить платформой грузовичка, что можно считать тизером к несущему кузову. Новая модель окажется самой дешёвой в линейке, а значит востребованной.

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Пошлины Трампа проекту вряд ли помешают, ведь у Stellantis есть свободный завод в штате Иллинойс, где раньше выпускали Jeep Cherokee с несущим кузовом. Недалеко в штате Индиана локализованы 2,0-литровый турбомотор Hurricane и 9-ступенчатый автомат, которыми оснащается RAM Rampage. Подтвердить расширение гаммы могут совсем скоро.