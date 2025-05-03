УАЗ впервые с начала года поднял цены на свои автомобили

В России впервые с начала года подорожали внедорожники УАЗ, сообщает портал «Автоновости дня».

© УАЗ

Так, самые доступные модели УАЗа — внедорожник «Хантер» и семейство СГР, прибавили в цене по 45 тыс. рублей или 2,4–3%. Цены на модели начинаются от 1,64 млн и 1,56 млн рублей соответственно.

Сильнее всего, на 55 тыс. рублей или 2,3–3,1%, подорожали модели «Пикап» (1,86 млн рублей) и «Патриот» (1,83 млн рублей) с механической коробкой передач.

До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее.

Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей.

Минивэн оснащен электродвигателем мощностью 122 л.с. и литий-железо-фосфатной тяговой батареей емкостью 67,5 кВт·ч. Заявленный запас хода — до 400 км. В режиме быстрой зарядки запас энергии с 30 до 80% пополняется за 37 минут.