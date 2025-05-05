Базовый Mercedes-Benz CLA оказался скромнее, чем ожидалось

Спустя полтора месяца после дебюта на немецком сайте марки открылся конфигуратор, в котором показали начальную комплектацию за 56 тысяч евро. У такого Mercedes-Benz CLA диски диаметром 17 дюймов и шины с высоким профилем, упрощенные фары, нет обвеса. В салоне серая тканевая обивка, трёхспицевый мультируль, чёрный пластик с глянцевыми вставками и два экрана с большими рамками.

© Motor.ru

Даже базовый Mercedes-Benz CLA сохранил «цветовую подпись» с россыпью звёздочек на панели бампера. У самой простой комплектации «потайные» дверные ручки и полнофункциональная мультимедиасистема. Однако третьего тачскрина для пассажира нет, кресла обшиты синтетической кожей с невзрачной тканью, в дверных картах отсутствуют динамики.

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

Ожидается, что точно такой же интерьер будет у новых GLA и GLB, а также маленького внедорожника g-Class — бюджетной альтернативы настоящему «Гелику». В начальной комплектации у CLA задний привод, электромотор развивает 272 л.с. и 335 Нм. Литий-ионная ёмкостью 85 киловатт-часов позволит проехать почти 800 километров (WLTC) без подзарядки. Считалось, что цены начнутся с 60 тысяч евро, но седан оказался дешевле: 56 тысяч евро.

В Китае на подходе локальная длиннобазная версия CLA, которая полностью рассекречена. Также в планах универсал Shooting Brake. На европейский рынок новый бюджетный электромобиль Mercedes-Benz выйдет летом, а к концу года география продаж расширится и пополнится бензиновыми версиями.