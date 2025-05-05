Российская полиция закупила внедорожники Tank 300

На профильных сайтах появились снимки рамных машин концерна Great Wall на синих номерах и с цветографическими схемами МВД. В объектив попали два Tank 300 серого цвета с кодом региона 78 (Санкт-Петербург), однако фотографии были сделаны в новом регионе (Донецкая область). Сейчас «трёхсотые» стоят от 4,5 миллиона рублей без учёта скидок, но внедорожники на снимках 2022 года выпуска.

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Поскольку речь идёт о ранней партии Tank 300, у вездеходов полный привод типа part-time с жестким подключением передней оси и понижающей передачей. Под капотом бензиновый 2,0-литровый турбомотор (220 л.с., 380 Нм), который сочетается с 8-ступенчатым автоматом ZF. Ранее «трёхсотые» в автопарках полиции замечены не были.

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В прошлом году аналогичные китайские внедорожники закупила Федеральная служба охраны, причём машины появились в подразделениях спецслужбы по всей стране. Интересно, что более дорогие Tank 500 в государственных гаражах засветились почти два года назад, и сейчас это одна из самых популярных импортных машин.

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В Китае внедорожники Tank 300 уже успели обновиться, но в России машины с новым салоном не появятся. Однако до нас может добраться вариант с турбодизелем объёмом 2,4 литра: такие версии Great Wall уже поставляет на экспорт, и у «родственного» Haval H9 точно такой же агрегат есть.