Chery переименует один из брендов, чтобы избежать конфликта с Apple

Autocar выяснил, что линейка iCar будет называться иначе за пределами Китая. Причина прозаична: Chery хочет избежать юридических конфликтов с Apple, которая первой запатентовала товарный знак iCar, хотя сам проект электромобиля закрыли год назад. В Китае iCar останется, а на внешних рынках автомобили назовут iCaur. В Великобритании продажи начнутся с модели V23.

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Любопытно, что даже в самом Китае бренд iCar не прижился: от независимой марки откажутся в пользу линейки машин под лейблом Chery. Решение о трансформации принято на фоне слабых продаж. В Великобританию отправят самую современную и стильную модель V23: это электромобиль с внедорожной геометрией и внешностью в ретростиле.

В конце 2026 года гамму пополнит более крупный внедорожник V25 длиной 4,8 метра с 1,5-литровым бензин-генератором, а в 2027 году выйдет субкомпактный электрический внедорожник V21, который бросит вызов Jeep Avenger. Наконец, к концу десятилетия дебютирует флагман линейки V29, хотя его экспортные продажи пока не подтверждены.

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В настоящий момент в Великобритании продают Omoda и Jaecoo, и в первом квартале 2025 года эти китайские марки опередили по продажам Suzuki, Jeep и FIAT. Вскоре к дуэту присоединится марка Lepad, которую считают конкурентом бюджетников Dacia. В течение трёх лет Chery откроет по всему миру 2000 автосалонов в 100 странах.