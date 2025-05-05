Российский суперкар Marussia B2 представлен на международной выставке

На международной автомобильной выставке состоялся показ отечественного суперкара Marussia B2, привлекший внимание публики и специалистов отрасли. Характерные острые грани кузова, агрессивный дизайн фар и низкий аэродинамический силуэт придают машине ощущение скорости и мощи даже в статичном положении.

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Marussia B2 оснащён мощным двигателем, позволяющим автомобилю ускоряться до 100 км/ч всего за считанные секунды. Современная система безопасности и электронные помощники делают езду безопасной и комфортной.

Суперкар позиционируется не просто как транспортное средство, а как символ достижений отечественной инженерии и дизайна, способный составить конкуренцию мировым брендам.

Экспозиция на выставке послужила платформой для презентации уникальности Marussia B2 и демонстрацией потенциала российского автопрома. Представленный автомобиль вызвал огромный интерес у потенциальных инвесторов и покупателей, давая надежду на дальнейший успех и развитие проекта.Российскому автопарку грозит сокращение вдвое.

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