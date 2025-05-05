Представлен футуристичный электробус КамАЗ

На выставке «Электротранс-2025» дебютировало второе поколение «батарейного» автобуса. Новинка с индексом КамАЗ-52222 со временем заменит на улицах электробусы семейства «6282» образца 2018 года. Отличий от предшественника много: поменялся кузов, улучшена жесткость на кручение и коррозионная стойкость, изменилась кинематика задних дверей, а сами проёмы стали шире (1380 мм вместо 1200 мм).

© Motor.ru

Снаружи КамАЗ-52222 выделяется футуристичной светотехникой с модными диодными лентами ходовых огней. Составные фары и фонари типа Hella остались в прошлом. От открывающихся внутрь дверей отказались в пользу прислонно-сдвижных механизмов в духе трамваев и метро. Само собой, новый электробус низкопольный, есть пневмоподвеска, двухзонный климат-контроль, а также функция адресного открытия дверей.

© КамАЗ

© КамАЗ

© КамАЗ

© КамАЗ

Пассажировместимость — 85 человек (35 сидячих мест), в движение новинку приводят два электродвигателя мощностью по 245 лошадиных сил. Ёмкость литий-никель-марганец-кобальтовой батареи составляет 230 киловатт-часов, аккумулятор рассчитан на 20 тысяч циклов. Запас хода — более 100 километров, а полная зарядка от 300-киловаттного источника тока занимает 55 минут.

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В 2025 году ГУП «Мосгортранс» должен получить 400 таких электробусов, контракт на 29 миллиардов рублей с КамАЗом уже подписан. Отгрузка новых машин должна начаться в мае, так что на столичных улицах футуристичный общественный транспорт появится совсем скоро.