В Беларуси станут собирать Geely Atlas нового поколения

Портал «Китайские автомобили» обнаружил в ходе мониторинга базы Росстандарта сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на машины производства «БелДжи». Таким образом, никаких препятствий для локализации Geely Atlas второго поколения нет: модель будут собирать в Беларуси вместе со «старым» Atlas Pro (BelGee X70). Модификации и сроки начала сборки не раскрываются.

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Geely Atlas второго поколения дебютировал в Китае три года назад, но до России и Беларуси добрался только в 2024 году. В Поднебесной на подходе третье поколение, поэтому на «БелДжи» снова отдают формально устаревающую модель. Впрочем, начинка прогрессивная: в основе платформа Volvo CMA, под капотом «глобальный» 2,0-литровый турбомотор в связке с 8-ступенчатым автоматом Aisin.

На заводе «БелДжи» намерены локализовать бизнес-седан Geely Preface, и соплатформенные модели логично делать на одном конвейере. Вероятно, Atlas второго поколения заменит на белорусском заводе Tugella: недавно гендиректор предприятия Геннадий Свидерский дал понять, что во втором квартале кросс-купе снимут с производства.

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Локализация производства в Беларуси позволит Geely сдержать рост цен в условиях постоянного повышения утильсбора. Ещё одной ожидаемой новинкой «БелДжи» является электрокроссовер EX5: его планируют собирать у соседей во втором полугодии 2025 года.