Volkswagen полностью раскрыл новый гигантский кроссовер Talagon

В Китае на автосалоне в Шанхае незамеченной осталась премьера вседорожника Talagon второго поколения. Речь идёт об аналоге Teramont от совместного предприятия FAW-Volkswagen, но паритет сохранился: новинка оказалась на сантиметр длиннее! Само собой, салон трёхрядный: заявлены конфигурации с шестью и семью местами. По традиции, Volkswagen предложит за доплату пакет R-Line.

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Длина/ширина/высота нового Volkswagen Talagon равны соответственно 5168/2002/1792 миллиметрам, колёсная база — прежние 2980 миллиметров. По сравнению с предшественником длина выросла на полтора сантиметра, а по сравнению со знакомым россиянам «Терамонтом» — более чем на десять сантиметров. Платформа MQB с поперечным расположением двигателя неизменна.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Революции во внешности не случилось: Talagon верен классическим дверным ручкам, ведь кузовные панели старые. Поменялись бамперы, светотехника и решётка радиатора. Заявление о переходе модели во второе поколение — чистый маркетинг. Салон поменялся значительнее, но трёхэкранная панель не должна смущать: мультируль, кресла и дверные карты старые, в отличие от «Терамонта».

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Двигатель V6 отправлен в отставку, у Volkswagen Talagon будут бензиновые 2,0-литровые «турбочетвёрки» отдачей до 272 лошадиных сил и 400 Нм. Коробка передач — 7-ступенчатый «робот», всем версиям, кроме базовых, положен полный привод 4Motion. По опциям паритет: кроссовер тоже получил проекционный дисплей, панорамную крышу и новые водительские ассистенты.

Цены пока не объявлены, но Volkswagen Talagon обновился не так масштабно, как Teramont, поэтому должен быть дешевле. Сейчас с учётом скидок модель уходящего поколения стоит от 209 до 309 тысяч юаней (29-42,5 тысячи долларов).