Ford похвастался новым рекордом Mustang

В декабре прошлого года компании удалось завоевать титул быстрейшего автомобиля США, но босс «голубого овала» Джим Фарли пообещал, что компания вернётся на трассу. Топ-менеджер сдержал слово: весенняя зачётная попытка Mustang GTD оказалась намного быстрее: 6:52'072 вместо 6:57'685! Пресс-служба Ford заявила, что новинка «является четвёртым по скорости серийным автомобилем».

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К методике подсчёта Ford были вопросы: если статус рекорда среди американских автомобилей сомнению не подлежит (конкуренты давно не выезжают на Нюрбургринг), то четвёртое время в общем зачёте сомнительно. Пресс-служба «голубого овала» уточнила, что заявление касается класса спортивных автомобилей, что исключает гиперкары вроде Mercedes-AMG One, а подсчёт ведётся на «длинной» версии трассы (20,8 километра), так что вне зачёта остаются модели а-ля Lamborghini Aventador SVJ.

Если отбросить маркетинговые уловки, то 6:52'072 — отличный результат, однако и энерговооружённость Ford Mustang GTD солидная: 5,2-литровый компрессорный двигатель купе развивает 826 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента! Для сравнения Porsche 911 GT3 RS (992) с атмосферным 4,0-литровым 525-сильным агрегатом осенью 2022 года показал время 6:49'328 на той же версии трассы, а 700-сильный турбомонстр Porsche 911 GT2 RS Manthey Racing вовсе уложился в 6:43'300.

Впрочем, для компании Ford доводка Mustang GTD на Нюрбургринге имеет практический смысл, ведь «трековых» версий у пони-кара не было давно. Стоит такое купе намного дороже стандартного: от 325 000 долларов!