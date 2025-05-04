Популярный в России кроссовер получит полноприводную версию

Ранее сообщалось о том, что компания GAC разрабатывает версию кроссовера GS4 с полным приводом для рынка России.

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Теперь появились новые детали: согласно источникам из дилерского сообщества, топовая версия модели получит панорамную крышу и электрический привод задней двери.

Ожидается, что продажи полноприводного GAC GS4 начнутся летом. В самой GAC относятся к этой информации с осторожностью, отметив, что «изучают такую возможность». На данный момент GAC GS4 доступен в стране только в одной конфигурации с передним приводом по цене 3,0 миллиона рублей.

Под капотом у него 1,5-литровый двигатель мощностью 170 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой коробкой-роботом. Габариты кроссовера составляют 4685 × 1901 × 1690 мм, а колесная база – 2750 мм.