Ford запретил двум владельцам Bronco ездить на своих вездеходах

Автопроизводитель расследовал аварию пикапа Ranger с пробегом 320 километров и обнаружил отсутствие крепления между поворотным кулаком и рычагом подвески. Инженеры Ford подняли видеозаписи из архива и обнаружили: аналогичное незакрепленное соединение может быть на двух вездеходах Bronco. Двум владельцам немедленно запретили эксплуатацию транспортных средств.

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В официальном письме Ford говорится, что из-за производственного дефекта шаровой опоры переднего верхнего рычага водитель может потерять контроль над автомобилем во время движения. «Голубой овал» готов отбуксировать дефектные Bronco в дилерский центр за свой счёт. Владельцы проблемных вездеходов были уведомлены немедленно, хотя обычно отзывная программа растянута по времени.

Меры предосторожности Ford легко объяснимы: если владелец автомобиля получит травму из-за производственного дефекта, то компенсации могут исчисляться миллионами долларов. К примеру, год назад американка отсудила у концерна 56 миллионов долларов, а ещё 45 миллионов долларов составит штраф в доход государства. Причиной стала неисправность старого внедорожника Expedition.

В 2024 году концерн Ford провёл 63 отзыва, которые в общей сложности затронули почти 4,4 миллиона автомобилей. «Голубой овал» уступил пальму первенства в безрадостном рейтинге конкурентам из Stellantis (4,8 миллиона отозванных машин) и Tesla (5,1 миллиона). На «бесплатный» ремонт и диагностику автогиганты ежегодно тратят миллиарды долларов.