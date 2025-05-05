Haval предложил автолюбителям хорошие скидки

Haval H6 можно купить по более привлекательной цене от 71 900 юаней (800 тысяч рублей). В России Haval H6 третьего поколения стоит на вторичке по цене 1,54-3,1 млн. Актуальная линейка Pro на российском авторынке представлена моделями Н3, Н5, Н9 и Н7.

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Майские прайсы на модель Big Dog One начинаются от 90 900 юаней. Подешевевший Haval Raptor стоит минимум 153 800 юаней. Цены на Haval Xiaolong MAX второй генерации стартуют от 116 800 юаней. Новый Haval H9 оценивается в 174 900 юаней, сообщает Autohome.

Размер выгоды варьируется от 15 до 40 тысяч юаней.

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Напомним, что российскому автопарку грозит сокращение вдвое. Skoda Auto удвоила продажи электрических и гибридных автомобилей в первом квартале 2025 года.