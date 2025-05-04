В Тверской области к 80-летию Победы запустили трассу от Москвы до Ржева

Автомагистраль М-9 «Балтия» расширена до четырёх полос по всему маршруту от столицы до Ржевского мемориала Советскому солдату. Об этом заявил зампред правительства Марат Хуснуллин.

По его словам, памятник стал местом всеобщего притяжения. «Ржевский мемориал — важнейший символ Великой Победы нашей страны, самоотверженности, храбрости солдат Советской Армии. С 2020 года он привлёк уже около 5 млн посетителей.

Безусловно, маршрут к мемориалу должен быть максимально удобным, безопасным и комфортным», — уточнил Хуснуллин.

Модернизация трассы М-9 позволит раскрыть туристический потенциал как Тверской, так и Московской областей, подытожил зампред правительства.