В Тверской области к 80-летию Победы запустили трассу от Москвы до Ржева

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Автомагистраль М-9 «Балтия» расширена до четырёх полос по всему маршруту от столицы до Ржевского мемориала Советскому солдату. Об этом заявил зампред правительства Марат Хуснуллин.

В Тверской области к 80-летию Победы запустили трассу от Москвы до Ржева
© РИА Новости

По его словам, памятник стал местом всеобщего притяжения. «Ржевский мемориал — важнейший символ Великой Победы нашей страны, самоотверженности, храбрости солдат Советской Армии. С 2020 года он привлёк уже около 5 млн посетителей.

Безусловно, маршрут к мемориалу должен быть максимально удобным, безопасным и комфортным», — уточнил Хуснуллин.

Модернизация трассы М-9 позволит раскрыть туристический потенциал как Тверской, так и Московской областей, подытожил зампред правительства.

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Марат Хуснуллин