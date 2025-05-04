Бюджетный седан FIAT Cronos обновился в третий раз и не подорожал
В Южной Америке стартовали продажи четырёхдверки образца 2025 года. FIAT Cronos можно считать старожилом рынка, ведь актуальное поколение выпускается с 2018 года без радикальных перемен. Вот и сейчас дизайнеры ограничились заменой оптики, дисков, бамперов, решётки радиатора, а также точечными улучшениями в салоне. Апгрейд направлен на повышение безопасности, с которой были проблемы.
FIAT Cronos по габаритам и оснащению сопоставим с отечественной «Вестой». Рестайлинг добавил «пунктирные» фары и решётку радиатора с вертикальными прутьями, на заднем бампере появился псевдодиффузор, а ещё освежился дизайн 16-дюймовых легкосплавных дисков. В салоне на первый взгляд изменились только отделочные материалы, но на самом деле заменено головное устройство медиасистемы (диагональ прежняя семь дюймов).
Из технических обновок можно отметить передние боковые подушки безопасности, которые защищают голову и грудную клетку. Во многом из-за отсутствия аирбэгов три года назад FIAT Cronos провалил краш-тесты с боковым ударом. Техника прежняя: с атмосферным двигателем 1.3 (101 л.с.) сочетается 5-ступенчатая «механика» или вариатор Aisin.
Скромный апгрейд не привёл к росту цен: базовый седан стоит 23 миллиона аргентинских песо (20 тысяч долларов), топ-версия потянет на 28,8 миллиона песо (25 тысяч долларов). Хотя FIAT Cronos уже не молод, отставка «бюджетнику» не грозит, ведь модель востребована и в Аргентине, и в соседней Бразилии.