Бюджетный седан FIAT Cronos обновился в третий раз и не подорожал

В Южной Америке стартовали продажи четырёхдверки образца 2025 года. FIAT Cronos можно считать старожилом рынка, ведь актуальное поколение выпускается с 2018 года без радикальных перемен. Вот и сейчас дизайнеры ограничились заменой оптики, дисков, бамперов, решётки радиатора, а также точечными улучшениями в салоне. Апгрейд направлен на повышение безопасности, с которой были проблемы.

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FIAT Cronos по габаритам и оснащению сопоставим с отечественной «Вестой». Рестайлинг добавил «пунктирные» фары и решётку радиатора с вертикальными прутьями, на заднем бампере появился псевдодиффузор, а ещё освежился дизайн 16-дюймовых легкосплавных дисков. В салоне на первый взгляд изменились только отделочные материалы, но на самом деле заменено головное устройство медиасистемы (диагональ прежняя семь дюймов).

© FIAT

© FIAT

© FIAT

© FIAT

Из технических обновок можно отметить передние боковые подушки безопасности, которые защищают голову и грудную клетку. Во многом из-за отсутствия аирбэгов три года назад FIAT Cronos провалил краш-тесты с боковым ударом. Техника прежняя: с атмосферным двигателем 1.3 (101 л.с.) сочетается 5-ступенчатая «механика» или вариатор Aisin.

Скромный апгрейд не привёл к росту цен: базовый седан стоит 23 миллиона аргентинских песо (20 тысяч долларов), топ-версия потянет на 28,8 миллиона песо (25 тысяч долларов). Хотя FIAT Cronos уже не молод, отставка «бюджетнику» не грозит, ведь модель востребована и в Аргентине, и в соседней Бразилии.